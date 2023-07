Exclusivo Fofocando? Mara Maravilha e Leão Lobo deixam de se seguir no Instagram Há quem diga que o que a deixou zangada foi o que o crítico de TV, que até poucos dias podia ser visto na Gazeta, falou no "Splash Show", com Dieguinho e Fefito

Fofocando? Mara Maravilha e Leão Lobo deixam de se seguir no Instagram