Ex-âncora da CNN Brasil, Daniel Adjuto deu uma leve "tumultuada" na rede do passarinho, nesta terça-feira (27), ao falar sobre uma possível cilada sofrida por um membro de sua família em um veículo de aplicativo, em Brasília, sua terra natal.

"Aparentemente, minha irmã acaba de ser vítima do golpe do gás no Uber. Começou a sentir falta de ar, janelas travadas e o condutor disse que não podia abrir para não sujar o carro. Ela abriu a porta e conseguiu sair meio tonta ainda. Ele virou a cara e seguiu", proferiu Adjuto.





Durante a interação, o jornalista acabou lendo de tudo um pouco. "A incrível história que faz apenas garotas apagarem", escreveu um, aos risos. "Impressionante que essas coisas só acontecem com os famosos", emendou outro. Já o terceiro pediu encarecidamente para o bonitão parar de "disseminar mentiras para ganhar like".

Visivelmente chateado com o descaso do público, desabafou: "Só homens desmerecendo o relato. Bizarro". Antes disso, porém, o brasiliense compartilhou um link que trazia a seguinte chamada: "Motorista solta um gás dentro do carro que faz a pessoa, principalmente mulher, desmaiar. Daí, aplica golpe e/ou abuso sexual".

