Reprodução/Instagram - 27.04.2023 Simony enfrenta luta contra câncer no intestino





Simony contou nesta quarta-feira (26) que vai retomar o tratamento contra o câncer no intestino. A informação foi compartilhada com os seguidores nas redes sociais da cantora, em um vídeo comandado pelo médico responsável pelo processo.

A artista descobriu o câncer em agosto de 2022 e passou por mais de seis meses em sessões de radioterapia e quimioterapia. A decisão de voltar a realizar o tratamento acontece após Simony informar que a doença estava em remissão em janeiro.





"Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações, o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre [...] Me preparando para mais essa luta. Gratidão, Dr. Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez. Fé. Para cima", escreveu na publicação.

O médico explicou no vídeo que a cantora teve uma "grande resposta" no tratamento anterior, mas que será necessário seguir com os procedimentos por ainda encontrar "pontos de atividades da doença". "A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante de que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta", avaliou.

Diversos famosos expressaram apoio a Simony nos comentários da postagem. "Força minha amiga, siga firme na fé", escreveu o apresentador Celso Portiolli. "Já deu tudo certo. Te amo muitão", pontuou o cantor Fábio Jr. "Fé, força e coragem", declarou a apresentadora Ana Furtado. "Você vai sair dessa com vitória, minha irmã, vamos com tudo", comentou o ator Mauricio Mattar.





