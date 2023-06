Reprodução/Instagram - 14.06.2023 Simony falou de tratamento contra câncer em hospital





Simony retornou ao hospital nesta terça-feira (27) para uma nova bateria de quimioterapia e imunoterapia e comentou a expectativa para o fim do tratamento contra o câncer no intestino. A cantora afirmou que as sessões devem terminar nos próximos meses, mas ainda terá uma confirmação ao se reencontrar com um médico.

"Ainda tem um pouquinho de tratamento pela frente. Creio que vá até agosto. Vamos ver o que o Doutor vai dizer, se vou fazer as quatro que faltam ou só mais duas. Não sei, não tenho ideia ainda", comentou nos stories do Instagram.





A artista ainda aproveitou o relato para falar do desejo de voltar à rotina profissional após focar no tratamento nos últimos meses. "Estou ansiosa para que isso termine logo, para poder voltar a cantar, fazer minhas coisas, colocar minha cabeça no lugar", declarou.

"Estava focada na minha cura, sem me preocupar com nada mais. Foquei mesmo para cuidar de mim. É como se tivesse renascido para poder pensar em trabalho, em coisas que quero muito realizar", complementou.

