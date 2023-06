Reprodução/Instagram - 28.06.2023 Simony celebrou o aniversário da mãe, Maricleuza





Simony usou as redes sociais para celebrar o aniversário da mãe, Maricleuza, nesta quarta-feira (28). Além de parabenizá-la pelo novo ciclo, a cantora também agradeceu pelo apoio que recebeu durante a luta contra o câncer de intestino.

"Tenho muito orgulho da senhora, de se manter firme nesse processo doloroso que estamos passando [...] Amo muito você. Nós sabemos quantos sacrifícios fizemos, inclusive nesse ano", afirmou em publicação no Instagram, onde reuniu fotos com a mãe.





Hoje é aniversário da minha Rainha, a mulher que trabalhou dia e noite para me sustentar, que me deu amor, colo, bronca [...] Amo sua comidinha, não gosto quando você vai em casa rápido, fico inventando coisa para você fazer para ficar mais. Amo nossas risadas", completou.





Simony continua realizando o tratamento contra o câncer e recentemente falou da expectativa para o fim das sessões de quimioterapia e imunoterapia . "Ainda tem um pouquinho de tratamento pela frente. Creio que vá até agosto. Vamos ver o que o Doutor vai dizer, se vou fazer as quatro que faltam ou só mais duas. Não sei, não tenho ideia ainda", afirmou.

