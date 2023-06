Mood Content Taty Ferreira e Alinne Prado





Alinne Prado não para. Para a alegria dos admiradores, a apresentadora, palestrante, mestre de cerimônia e ex-comandante do "TV Fama" e "Bom Dia Você", ambos da RedeTV!, lançou neste fim de semana o seu novo projeto artístico no YouTube. Trata-se do mesacast "Farinha Pouca, Meu Pitaco Primeiro", no qual divide os microfones com Taty Ferreira.

O episódio inicial foi ao ar na manhã deste sábado (3) e abordou desde o etarismo que envolve Ryan Gosling, já que muitas pessoas dizem que o ator está "velho demais" para viver Ken, passando pelas cenas de blackface cortadas da reprise de "Malhação" no canal Viva, até a declaração sincerona do astro de "Exterminador do Futuro" Arnold Schwarzenegger, de 75, sobre sexo com a esposa 27 anos mais nova.





Em contato com o iG Gente, a multifacetada artista revelou que o programa nasceu com o propósito de explanar as notícias com opiniões bem humoradas e assertivas. E, apesar de ser um espaço voltado ao universo feminino (ele é gravado às sextas, nos estúdios Mood Content, em São Paulo, com produção do canal Acidez Feminina), deixou bem claro que o conteúdo é "superdemocrático".

Em seguida, afirmou que, depois de vinte anos fazendo TV, somente agora pôde soltar o verbo de modo autoral. "Antes, sempre tive a voz sob o guarda-chuva editorial das emissoras; dessa vez, a 'responsa' é minha, e estou me sentindo na maioridade profissional e superfeliz com essa parceria linda com a Taty Ferreira", assegurou em outro trecho da conversa.

Taty, aliás, também fez questão de falar sobre o trabalho conjunto. "Eu acreditava que Alinne e eu teríamos uma química massa desde que soube da história dela, mas assistir nossa relação crescendo ainda como espectadora é coisa linda de ver! O 'Farinha Pouca' é a nossa cara! Informativo, questionador, leve, porém denso quando se faz preciso, e divertido além de tudo. Mal posso esperar pelo próximo", declarou a mineira.