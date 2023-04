Divulgação Ator de 42 anos é chamado de "velho" por internautas nas redes sociais

O novo filme inspirado na boneca “Barbie” se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde novas imagens de divulgação foram reveladas, mostrando mais alguns detalhes dos atores e seus personagens.

Acontece que um dos protagonistas, ao lado de Margot Robbie, vem sendo questionado por internautas, que afirmam que Ryan Gosling, de 42 anos, já está “velho demais” para viver o Ken no cinema.

O ator de “Blade Runner 2049” e “Agente Oculto” é 10 anos mais velho que Robbie que, de acordo com alguns internautas, parece ter “cerca de 20 anos”, enquanto ele está mais para um homem com crise de meia-idade.

"Não consigo entender o quão horrível Ryan Gosling parece neste filme da Barbie. Ele parece um homem de 40 anos com uma crise de meia-idade - velho demais para ser Ken. Margot parece estar na casa dos 20 anos - boa idade para Babie", escreveu um internauta.

Divulgação Margot Robbie, de 32 anos, ao lado de Ryan Gosling, de 42

"Vamos falar sobre como Ryan Gosling é um pouco velho demais para interpretar Ken, talvez fosse mais natural para ele ter cabelos grisalhos do que isso", comentou, em referência aos cabelos platinados do personagem.

Por outro lado, há quem considere o astro de “O Diário de uma Paixão” perfeito para viver o boneco, afirmando que o que vale é o talento. “Achei o Ryan Gosling perfeito pro papel de Ken. E daí que ele tá envelhecendo, quando o artista passa dos 40 já é inútil pra vocês mesmo com talento, me poupa", escreveu um fã do ator.

"Muita gente criticando o Ryan Gosling como Ken, falando que ele tá velho, que isso, que aquilo, e eu aqui super empolgada querendo ver mais por causa dele, eu amo esse homem e vou defendê-lo", defendeu uma fã.

Muita gente criticando o ryan gosling como ken falando que ele tá velho que isso que aquilo e eu aqui super empolgada querendo ver mais por causa dele,eu amo esse homem e vou defendê-lo pic.twitter.com/ErumJCJbAh — fernanda (@lov_u3000) April 6, 2023

A estreia de Barbie está prevista para o próximo dia 20 de julho nos cinemas brasileiros e conta com nomes como Dua Lipa, Anne Hathaway, Michael Cera, Will Ferrel e Simu Liu.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente.