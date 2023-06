Reprodução/Instagram Mussunzinho e Karoline Menezes





Pelo visto, o término do casamento de Antônio Carlos, filho do humorista Mussum, ex-integrante do grupo "Os Trapalhões", com a influencer e empresária Karoline Menezes não foi tão amigável assim como os ex-participantes da sexta edição do reality show "Power Couple Brasil", da RecordTV, deixaram transparecer pelos comunicados divulgados nas redes sociais.

É que, segundo nota publicada pelo colunista Daniel Nascimento, dos sites "The Music Journal Brazil" e do "Terra", os detalhes do divórcio deixariam autores como João Emanuel Carneiro e Walcyr Carrasco comendo poeira.

Isso porque uma fonte ligada ao agora ex-casal contou que a decisão de pôr fim à relação partiu de Karol, que, por sua vez, já estaria de "trelelê" [leia-se "arrastando asas"] para um ex-namorado identificado como Vinícius.







Reprodução/Instagram Karoline Menezes e Mussunzinho





Ao tomar conhecimento das tais "escapulidas", o artista, que está no ar como um dos personagens bíblicos da superprodução "Reis", da emissora de Edir Macedo, passou a ser visto com frequência ao lado de uma influenciadora digital carioca chamada Ana Clara e cada vez mais em pé de guerra com a ex-parceira.

O motivo? A partilha de bens, que incluem um apartamento recém-adquirido na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma academia com mais de quatro mil alunos inscritos, além de, é claro, assuntos voltados ao filho Tom, de três anos.

Pensa que acabou? Não! Em outro trecho do exposed, Dan Nascimento revelou que pessoas próximas a Karol e Mussunzinho têm recorrido ao velho ditado popular "chumbo trocado não dói" para se referir ao desfecho da história e indicar uma possível traição de ambos os lados. Acaba não, mundão...