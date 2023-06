Max Costa Lucas Malvacini e Anna Laura Wolff no Luxivité International





Dar a volta ao mundo pode parecer algo inatingível e até gerar uma série de dúvidas, mas, com um bom planejamento, é possível programar tudo: tempo, finanças, logística e expectativas.

Pelo menos é o que garante o modelo, ator e influenciador digital Lucas Malvacini, que, ao lado da eleita, a bela Anna Laura Wolff, está afivelando as malas para o que já chamam de "a viagem dos sonhos".

O início da aventura? "Neste mês", entregou o ex-Mister Brasil, aos risos, enquanto deixava transparecer um "friozinho na barriga".







Lucas Malvacini





Mas, cientes de que a viagem os fortalecerá ainda mais como casal e seres humanos, o artista mineiro revelou que os dois não cabem em si de tanta felicidade.



"Quando a Anna Laura comentou comigo, achei que era bem longe da nossa realidade, mas, quando passamos a conversar e a tentar viabilizar, percebemos que estava mais próximo do que distante. Escrevemos em um papel diferentes países que gostaríamos de visitar e, em seguida, iniciamos a montagem do roteiro", destacou ao site.



Anna Laura Wolff e Lucas Malvacini no Luxivité International





Apesar de estarem pensando nisso desde o final do ano passado, o projeto começou a tomar forma assim que os criadores de conteúdo estreitaram uma parceria com a Skyler, startup do turismo de luxo, que ficou responsável pela emissão das passagens.

"A princípio, passaremos por Maldivas, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Japão e Estados Unidos. Serão quase quatro meses rodando, conhecendo culturas, absorvendo experiências e nos inspirando", acrescentou o bonitão em outro momento do bate-papo.



Anna Laura Wolff e Lucas Malvacini no Luxivité International





Porém, antes que a gente acabe mudando de assunto, vale citar que ambos aproveitaram uma brecha na agenda e fizeram check-in no Luxivité International. "É o apartamento mais incrível e com a piscina de borda infinita mais impactante. Adoramos a experiência", resumiu Anna Laura.

Já o intérprete de Anjinho, da novela "Amor à Vida", da Globo, fez coro às palavras da amada e acrescentou: "Destino certo para quem busca conforto, privacidade e não abre mão de ter um cartão-postal à disposição na sua janela".

Anna Laura Wolff





Quem vira e mexe fica na cobertura é a atriz Letícia Sabatella. Em uma rápida olhada no perfil do empreendimento no Instagram, é possível contemplar a estrela da emissora da família Marinho, que namora o ator Daniel Dantas desde 2019, em diversas publicações.

Em uma delas, diz "vista incrível da cidade movida a samba e paisagem, que me acolhe e que eu amo!", e, em outra, aparece celebrando a nova idade ao lado de famosos como Vera Fischer, Tereza Seiblitz, Dadá Coelho, Stenio Garcia, Maurício Branco e Guilherme Piva.