Foto: Reprodução/RecordTV Mussunzinho e Karoline Menezes anunciam fim do casamento





A influencer e empresária Karoline Menezes e o ator Antônio Carlos, conhecido como Mussunzinho por ser filho do humorista Mussum, anunciaram nesta segunda-feira (24) o fim do casamento.

O ator e a influenciadora são pais do pequeno Tom Bernardes, de quase 3 anos. O casal fez uma breve declaração nas redes sociais anunciando o fim do relacionamento, mas afirmaram que a admiração um pelo outro continua.













"A vida é feita de ciclos e aqui um muito importante se encerra. Comunicamos a todos que não estamos mais juntos, mas o carinho e a torcida, como não poderiam deixar de ser, continuam. Obrigado", disse o ator em comunicado no Instagram.

A influenciadora também se pronunciou através dos stories do Instagram. "Essa é a primeira e última vez que falarei no assunto, pois acho que devo isso a vocês que sempre estiveram aqui comigo. É sobre o encerramento de um ciclo muito importante, ciclo esse que me trouxe o meu bem mais precioso, meu filho, e que foi decidido de comum acordo ser encerrado, seguindo com nossa vidas em separado. O respeito, o carinho, a torcida pelo sucesso, isso tudo permanece, mas agora cada um caminhando em separado. Razões? Cabem somente a nós. Agradeço a todos e em especial à família Linessum, todo o carinho que sempre tiveram por nós em separado e pelo casal. Amo vocês.", escreveu a Karoline nas redes sociais.

Após uma trajetória polêmica no reality show "Power Couple Brasil", da Record TV, em 2022, Karol e Mussunzinho conquistaram o segundo lugar e levaram para casa um carro 0 km avaliado em mais de R$ 100 mil como prêmio.