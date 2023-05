Sam Turrell Guilherme Gonella





Aos 21 anos, Guilherme Gonella pode se dar ao luxo de dizer que está desfrutando de uma experiência ímpar tanto na vida pessoal quanto na profissional. Isso porque ele virou o nome do momento no mercado da moda e o escolhido para protagonizar a ação publicitária da Versace, ao lado de ninguém menos do que Dua Lipa.





Divulgação/Way Model Guilherme Gonella e Dua Lipa para Versace Resort

Além de ser destaque da La Vacanza, aguardada coleção feita em colaboração entre a artista britânica e a icônica marca pilotada por Donatella Versace, irmã de Gianni Versace, o paulistano também foi o único modelo made in Brazil escalado para integrar o tão aguardado desfile da casa italiana realizado nesta semana em Cannes, na França.

É válido citar que, antes de despontar nas passarelas e nos editoriais como uma das apostas da agência Way Model, de Anderson Baumgartner, empresário de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira, Gonella "batia um bolão" e se dedicava à carreira no futebol.

Como atacante, vestiu a camisa de clubes como São Caetano, São Bernardo, São Paulo, Portuguesa, União Barbarense e Barcelona da Capela, competiu pela Série B e ganhou diversos títulos, dentre eles, os campeonatos estadual, metropolitano e paulista, somando oito troféus de artilharia.





Divulgação/Way Model Guilherme Gonella para Versace Resort