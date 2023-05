Babi Torelli Bressan e MC Zaac





O single "A Porta", feat de Bressan com MC Zaac (sim, o mesmo que explodiu cantando "Vai, malandra, ãh! Ãh! Êtá louca, tu brincando com o bumbum, ãh! Ãh! Tutudum, ãh! Ãh!" com a Anitta, sabe?) nem bem foi disponibilizado nas plataformas digitais e já está "hitando" na web.

Com versos marcantes, a letra fala das dúvidas e dos sinais que surgem quando um relacionamento chega ao fim.





Trata-se de uma canção com refrão chiclete, uma pitada dos flows incomparáveis de Zaac e o timbre de Bressan, como fez questão de ressaltar o produtor musical e também cantor Jonatas Zain ao iG Gente.

"Uma junção única que fortalece a inovação para o samba e, ao mesmo tempo, respeita as origens do pagode com um tema romântico. É a história de um desamor sendo interpretada em notas agudas pelo Bressan. Essa, aliás, é a primeira vez que o mercado vê Zaac soltando a voz", revelou.

Ainda de acordo com Zain, que está à frente da Kazulo Records, atua no meio há duas décadas e tem mais de mil canções com sua assinatura, como "Mais Uma", de Zaac e Anitta, "A Porta" dá nome ao DVD, gravado ao vivo, em São Paulo, e é a cara da internet.

"Veio para fazer pulsar o coração sofrido, animar o ouvido do saudosista e enaltecer com todas as forças quem viveu o amor", disse ele, para, logo em seguida, acrescentar: "Fizemos a composição para outros cantores, mas tinha que ser os dois. Ainda bem, pois ficou incrível!".