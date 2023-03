Eberson Theodoro/Foto de Homem Lucas Malvacini





A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, serviu de cenário para o ator e modelo Lucas Malvacini posar para o site "Foto de Homem", que está completando três anos no ar e segue a mesma linha editorial dos extintos "Paparazzo" e "The Boy", do portal "Terra", que faziam o maior sucesso entre os seus usuários. Quem se lembra?

Pois bem, o responsável pelo projeto é Eberson Theodoro, que foi de Joinville, Santa Catarina, até a Cidade Maravilhosa, única e exclusivamente para fotografá-lo. Dividido em duas partes, o trabalho foi finalizado em um hotel localizado no charmoso bairro da zona sul carioca. Já a "banheira presente na suíte deu um toque a mais", como fez questão de frisar o badalado profissional à coluna.





Eberson Theodoro/Foto de Homem Lucas Malvacini





"Foi um desafio fotografar bem à vontade depois de tanto tempo sem clicar assim, principalmente após o transplante capilar. Fiquei muito feliz com o resultado e especialmente com o cuidado e o profissionalismo que o Eberson teve comigo e com a forma como ele conduziu tudo", afirmou Malvacini, diretamente de Oaxaca, no México, onde está, ao lado da namorada, a influencer Anna Laura Wolff.

Nas palavras de Theodoro, que é jornalista e pós-graduado em fotografia, a tônica do "Foto de Homem" é registrar a parte física e a sexualidade sem abrir mão da estética. "A nudez é o que temos de mais natural, é o nosso corpo. Transformar isso em arte é o meu ofício, sem pudores e sem deixar de me preocupar com a qualidade das imagens", concluiu.