Divulgação Keila Lima posa segurando o bolo feito especialmente pela chef Lili Aguiar





"Apesar da rapidez do mundo moderno, as sementes ainda caem no chão, brotam, crescem, dão frutos, geram outras, e cada etapa precisa de um tempo certo para que o ciclo da vida continue." A partir desse pensamento pontuado com assertividade e inteligência emocional, Keila Lima falou sobre o primeiro bday do seu programa diário e vespertino na grade da Rede Gospel de Televisão: o "Tudo de Bom pra Você".





E, fazendo valer a máxima de que, "em doze meses, muita coisa acontece", ela não abriu mão de recorrer a esse tema na hora de criar as pautas e pensar nos convidados, como o músico Marcelo Gonçalves, campeão do Altas Promessas, espécie de "The Voice" gospel dentro do "Altas Horas", de Serginho Groisman, da Globo. "O Marcelo enfrentou desafios, inúmeras vezes pensou em desistir e, nesse ínterim, acabou ganhando o prêmio e levando a melhor na competição", ilustrou.

Divulgação Keila Lima e Marcelo Gonçalves





Outro caso mencionado pela jornalista e apresentadora foi o do tenista Paulo Camargo, que esteve na atração em 2022 para a divulgação do livro "1%: Até Onde Você Iria?", que já está sendo adaptado para o cinema e deve contar com a participação de estrelas globais no elenco. "Também recebi a cantora Mari Borges, o pastor Leonardo Sale e o humorista Fausto Carvalho que ascenderam na carreira nos últimos 365 dias", destacou ao site.

Divulgação Marcelo Gonçalves, Mari Borges, Leonardo Sale, Keila Lima, Paulo Camargo e Fausto Carvalho





Já Netinho de Paula, ex-vocalista do Negritude Jr., que deixou definitivamente a política, marcou presença na semana seguinte à comemoração e deu sequência ao que chamou de "maio inesquecível". "Um ano. Sabemos que esse período pode ser importante e, ao mesmo tempo, corrido, estressante, cansativo, mas, acima de tudo, empolgante", enfatizou a experiente comunicadora de forma bem-humorada e com um sorriso no rosto.

Divulgação Netinho de Paula e Keila Lima





Ufa! No entanto, se você acha que os trabalhos terminaram, informamos que está enganado. Isso porque a artista está a pleno vapor, preparando a programação para o Dia das Mães.