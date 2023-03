Divulgação Fernanda Comora





"O artista não pode estar em posição confortável, ele precisa sempre ser desafiado." Frase que cai como luva e serve para ilustrar as recentes conquistas profissionais de Fernanda Comora, que já passou pela Nova Geração de Televisão (conhecida como Rede NGT ou NGT) e TV Caras. Atualmente, faz parte do casting da TV Thathi Campinas, afiliada da RecordTV, onde apresenta o "Tha com Tudo" e o "Balanço Geral".

Sob o comando de Reinaldo Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, o "Balanço Geral SP" se tornou uma pedra no sapato da Globo, com constantes vitórias, principalmente durante o quadro "A Hora da Venenosa". Foi com ênfase nessa ideia que perguntamos se estar à frente do jornalístico, aos fins de semana, poderia ser descrito como o melhor momento nos âmbitos artístico e pessoal. Fernanda, mais que depressa, respondeu sinalizando positivamente: "Sim, este é um projeto especial em minha carreira".

Logo na sequência, acrescentou: "A Thathi RecordTV tem uma equipe maravilhosa, composta pela nossa incrível diretora-geral Nathalie Pelican, que defende com unhas e dentes a TV humanizada, na qual o público deve ser respeitado e informado, jamais enganado!". Quanto ao vespertino (exibido de segunda a sexta, a partir das 14h30), foi só elogios. "Estou muito feliz, que desafio mágico e prazeroso! O 'Tha com Tudo' está completando apenas um mês e já é vice-líder absoluto de audiência!", derreteu-se.

Com discurso eloquente, sorriso na voz e raciocínio ligeiro, Fernanda, que demonstrava jeito para a arte desde pequena (sim, nós estudamos juntos, morávamos no mesmo bairro, na zona sul da capital paulista, e somos amigos desde essa época), refletiu sobre sua missão no mundo e abordou temas relacionados a maternidade, equidade de gênero, religiosidade, referências e Netinho de Paula, entre outros. Confira o bate-papo na íntegra!





1. Vamos começar pelo que seria o fim da entrevista. O que espera da sua vida nos próximos anos?

Hoje enxergo a felicidade em coisas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo: saúde para mim e para todos os que amo é o principal elemento para continuar sonhando! Também me imagino superativa e cheia de alegria!

2. Como chegou ao vídeo? Tinha ambição de ser conhecida?

Eu atuava na área de estética e, na época, atendia diversos famosos na clínica. Aí fui convidada para ser colunista de um site importante, focado em beleza, e, logo depois, o Netinho de Paula, que tinha uma ideia legal, o "Domingo da Gente", na RedeTV!, me chamou para ser uma das juradas. Foi o meu padrinho, e sou grata por isso!

3. Teve alguma notícia veiculada que causou mal-estar com alguém?

(Risos) Como tenho amigos no meio, já aconteceu de chegarem informações que estavam rolando nas redes sociais, mas eu sabia que não eram verdadeiras. Ou seja, nunca relatei nada para não causar constrangimento.

4. Como consegue conciliar a família com o trabalho?

Na verdade, é uma tarefa bem puxada (risos). No entanto, acho que nós, mulheres, na sua grande maioria, já crescemos com essa habilidade. Não fico tanto tempo com eles durante a semana, mas tento tornar o período em que estamos juntos o mais prazeroso possível!

Click Photo Studio Fernanda Comora, Sophie e Francisco Tribulato





Lá, conduzimos tudo de forma leve, com boas doses de risada e afeto, isso ajuda! Francisco [Tribulato] é meu superparceiro, então revezamos as atividades que envolvem a nossa filha! Meus familiares são a minha base!

5. Em casa, se pega realizando coisas que prometeu nunca fazer quando fosse mãe?

Com certeza (risos)! É fácil a gente, até mesmo na gestação, comentar algo do tipo: "Nada de bobagens antes do jantar", "dormir cedo", "filho tem que deitar no próprio quarto" etc.

Entretanto, na prática, por mais que as regras sejam necessárias, a exceção existe e é presente, pois o amor é tão grande que o restante se torna pequeno!

6. Como percebe o empoderamento feminino; "bate" de que forma na sua geração?

Hoje temos voz e podemos emitir um não. Ainda precisamos mudar inúmeras questões necessárias, como respeito voluntário, e não necessariamente imposto, derrubar o machismo estrutural que há até mesmo em nosso ambiente, mas estamos no caminho! A sororidade é poderosa! Quando estamos unidas, somos implacáveis!

7. Qual é a sua avaliação sobre os primeiros movimentos do governo Lula?

Acho que ainda é cedo para expormos esse assunto. O que sei é que o brasileiro é um povo trabalhador que merece melhores condições, e torço para que isso aconteça!

8. De que forma se relaciona com conceitos como fé e religião?

Não sou absolutamente nada sem Deus! Tenho provas concretas de que Ele é maravilhoso e absoluto! Porém, no meu ponto de vista, mais importante que a religião, é a fé, pois acredito que é a responsável por mover moinhos! É válido lembrar que Deus entrega os caminhos, mas nós precisamos dar os passos!

9. Diante dos desafios que enfrenta na indústria da comunicação, qual conselho considera mais valioso?

Pode parecer piegas, mas é: "Não perca a sua essência de forma alguma". Além desse, tem: "Seja verdadeiro", "ainda que, através das lentes, olhe nos olhos de quem te assiste", "mesmo que por mensagens, escute o que seus admiradores querem expressar" e "não passe por cima de ninguém, porque não se faz nada sozinho".

10. Ganhou um programa na parte da tarde, certo? Conte-nos mais detalhes.

Sim, o "Tha com Tudo" [descrito como o seu novo xodó]. Todos os dias, a partir das 14h30, entra ao vivo para Campinas e mais 61 cidades. Isso significa aproximadamente sete milhões de pessoas conectadas à Thathi RecordTV. Falo sobre saúde, moda e comportamento com interatividade e bom humor.

O "Tha com Tudo" está completando apenas um mês e já é vice-líder absoluto de audiência! Que desafio mágico e prazeroso! Ter a companhia e a participação direta do telespectador é tudo que um apresentador de entretenimento almeja! Estou muito feliz!