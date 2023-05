Eberson Theodoro/Foto de Homem David Cardoso Jr.





Aos 52 anos e com um extenso currículo artístico, passando por comerciais de televisão a folhetins na Globo e RecordTV, David Cardoso Jr. entrou de vez no universo do conteúdo adulto. "Nunca quis ser santo! Assine minhas plataformas e descubra!", escreveu em uma das publicações no seu Instagram. Somado a isso, o filho do "rei da pornochanchada" David Cardoso protagonizou um ensaio sensual exclusivo para o portal "Foto de Homem", de Eberson Theodoro, que foi ao ar nesta quinta, dia 4.





É válido citar que esta não é a primeira vez que o ator se exibe como veio ao mundo. Na época em que integrava o elenco da emissora dos Marinho, ele foi capa da "G Magazine". A chamada fazia alusão ao seu personagem em "Zazá", de Lauro César Muniz, o mauricinho Douglas Arthur Lourenço: "O galã da novela se mostra por inteiro". Foi um sucesso! Tanto que, em abril de 2007, voltou às páginas da publicação sob o sugestivo título: "Estou muito mais homem".

