Julia Rodrigues/Netflix Rodrigo Santoro e Maitê Proença se juntam a Tainá Müller, Klara Castanho e Reynaldo Gianecchini





Os espectadores de "Bom Dia, Verônica" podem comemorar, pois a Netflix revelou nesta segunda-feira (8) que as filmagens da próxima fase da obra seguem a todo vapor. O anúncio veio acompanhado de uma notícia que traz ainda mais peso para a produção: Rodrigo Santoro agora compõe o elenco principal da série, baseada na literatura policial escrita por Ilana Casoy e Raphael Montes.

Além dele, Maitê Proença, conhecida por papéis de destaque no teatro, cinema e TV, também fará parte do projeto da gigante do streaming. "Está chegando novidade por aí! A temporada três de 'Bom Dia, Verônica' já está sendo gravada. E olha só quem está entre os novos nomes", escreveu a intérprete da icônica "Dona Beija", novela exibida na Manchete em 1986, por meio do Instagram.









A primeira leva contou a história de Verônica (Tainá Müller), uma escrivã da delegacia de homicídios que presenciou um suicídio suspeito no local de trabalho. A segunda mostrou a luta contra o abuso sexual e o sistema corrupto da polícia, e abordou uma igreja falsa que explorava a fé dos fiéis em um esquema de tráfico humano. Já o enredo da atual não foi revelado. O que se sabe até agora é que, desta vez, será menor, apenas três episódios, a princípio.