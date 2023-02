Divulgação Marcelo Gonçalves e Keila Lima

Campeão da primeira temporada do Altas Promessas, espécie de "The Voice" gospel dentro do "Altas Horas", de Serginho Groisman, da Globo, Marcelo Gonçalves marcou presença no vespertino "Tudo de Bom", de Keila Lima, na Rede Gospel de Televisão.



Por lá, o cantor, produtor e coach vocal de 41 anos soltou o vozeirão, falou sobre a experiência de ter participado do show de talentos, da alegria de ter sido avaliado por nomes como Soraya Moraes e Ton Carfi e da felicidade por ter levado o prêmio em dinheiro de R$ 80 mil.

"Foi a primeira entrevista para outra emissora depois da vitória", começou dizendo Keila, para, logo em seguida, ressaltar que "Marcelo enfrentou muitos desafios e, inúmeras vezes, pensou em desistir, mas Deus, de alguma maneira, agia para que a música voltasse para a vida dele".



Ao lado de Michael Sullivan, que compôs, sozinho ou em parceria com Paulo Massadas, hits que deram a cara ao pop no Brasil, como "Whisky a Go-Go" (Roupa Nova), "Me Dê Motivo" (Tim Maia) e "Deslizes" (Fagner), entre tantos outros sucessos, Gonçalves deu o pontapé inicial às gravações do novo single, que será produzido e lançado pela Maná Music em breve.