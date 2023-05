Reprodução/Instagram Rosana Hermann e Boninho





"Quem bate esquece, quem apanha, não." Essa é uma expressão popular que cai como luva e serve para ilustrar a indignação e o teor de uma das postagens de Rosana Hermann divulgadas no Twitter na noite desta segunda-feira, dia 1° de maio.

Nela, a ex-apresentadora do telejornal "Fala Brasil", da RecordTV, e do vespertino "Atualíssima", da Band, compartilhou duas imagens de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, acompanhadas da legenda: "É, amigo, o tempo passa para todo mundo".

Se você está perdido no enredo, chega mais que a gente desenrola para você. Rosana estava se referindo às alfinetadas que recebeu do diretor do "Big Brother Brasil" em 2011, depois de repercutir uma das polêmicas do programa de confinamento.

Na época, o "big boss" a denominou de velha e anta. Isso porque Hermann escreveu no microblog que ele deve ter pedido para a modelo e personal trainer Talula Pascoli, da décima primeira edição do reality show, negar o boato de que estava saindo com Zezé Di Camargo.



Estas foram suas palavras: "Certeza que Boninho mandou desmentir 'Talula conta que inventou história sobre Zezé' #juridico". Para uma de suas seguidoras, o global respondeu: "Essa velha que publicou isso é uma anta!".

Não demorou para os usuários da rede social começarem a interagir. O primeiro disse: "Guardou dez anos de rancor". Outro acrescentou aos risos: "É isso aí, esquecer e perdoar, jamais!". Já o terceiro fez questão de frisar: "Não dá para esperar muito de alguém que costumava jogar ovos da janela do seu apartamento de alto padrão".

é, amigo, o tempo passa pra todo mundo.... pic.twitter.com/9FMCmacNGJ — Rosana Hermann  (@rosana) May 1, 2023