Divulgação Boninho na TV Globo

O diretor Boninho surgiu nesta segunda-feira (10) no Instagram com uma nova enquete para o público decidir mais um rumo a ser tomado no “BBB 23”.

O Big Boss perguntou aos seguidores se já estaria na hora de fechar um dos quartos da casa do reality, obrigando todos os participantes a ficarem juntos em só quarto.





Vale lembrar que desde o início desta edição a casa foi divida em dois grupos, definidos pelos quartos, o Deserto e o Fundo do Mar. Obrigar as duas equipes a conviver poderia ser mais uma movimentação do diretor para esquentar o jogo.

Caso aconteça, o Quarto Deserto deve ser o cômodo mais provável a ser interditado. Como de costume, o quarto menor é o que se despede primeiro do reality.





