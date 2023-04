Reprodução/Instagram Rosana Hermann





Ex-apresentadora do telejornal "Fala Brasil", da RecordTV, e do vespertino "Atualíssima", da Band, a jornalista Rosana Hermann fez um desabafo no Twitter que acabou jogando luz em questões que envolvem fatores etários, abordam o novo contexto da longevidade e estimulam o debate sobre o assunto, principalmente em se tratando da figura feminina.

"A sociedade invisibiliza a mulher que envelhece. Porque somos a imagem do tempo que passa, da maturidade que ninguém quer ver. Então, não nos querem nas telas, nos vídeos, nos palcos, nas fotos. Mas estou aqui, visível, correndo, porque amo viver", escreveu a artista no Twitter, recebendo respostas como: "Você inspira", "maravilhosa" e "seja resistência".





Na sequência, Hermann, que esteve na 27ª edição da Maratona Internacional de São Paulo, uma das provas de atletismo mais aguardadas do Brasil e do mundo, postou uma série de imagens e ainda fez questão de celebrar o seu feito: "Um pontinho num mar de gente, quase na hora de chegar. Correndo como posso, trotando para ultrapassar. Nada demais, mas, na categoria da minha idade, fiquei em quarto lugar. 10 km".

É importante ressaltar que, nos últimos meses, notícias que relacionam a idade a comportamentos femininos foram divulgadas pela imprensa e disseminadas com recorrência pelas redes sociais. Foi o caso do vídeo publicado por três jovens discriminando uma colega de sala que faz graduação aos 44 anos. "Era para estar aposentada. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade", disse uma das estudantes na ocasião.

