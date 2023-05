Reprodução / Instagram 20.04.2023 Boninho anuncia inscrições pro BBB 24

Boninho anunciou nesta segunda-feira (1º) que vai abrir mais vagas para inscrições no “BBB 24”. O diretor avisou que as novas inscrições serão abertas por regiões do Brasil, começando pela Região Sul.

“Notícia boa para o pessoal do Sul, nós vamos reabrir as inscrições amanhã [terça-feira (02)], às 09h da manhã”, anunciou o diretor por meio do Instagram.





O diretor também deixou claro que os moradores de outras regiões do país também terão chance de se inscrever para o reality no futuro, mas não anunciou datas.

“Todo mundo vai ter chance! Em breve vamos reabrir na sua região! A gente avisa!”, tranquilizou Boninho.





