Reprodução/Instagram Simone Cipriano





Se, por um lado, tatuagens podem ser clássicas e clichês, por outro, representam uma forma de imortalizar sentimentos. Um belo exemplo disso é Simone Cipriano, do Fat Family, que fixou no próprio corpo a lembrança, o carinho e a saudade que sente de Deise Cipriano, a qual, além de irmã mais nova, era a sua grande parceira. As duas viviam juntas para cima e para baixo. Tanto que Deise (vocalista do grupo falecida em fevereiro de 2019, aos 39 anos, vítima de câncer) a chamava de "parça".





Em conversa exclusiva com o site, a cantora, que mostrou o passo a passo durante participação no "Melhor da Tarde", da Band, deu mais detalhes da ação. "Queria uma tattoo sem ninguém saber, e foi surpresa para a família toda. Mas eles [Catia Fonseca e produtores] gostaram da ideia e resolveram criar a pauta. Me colocaram ao vivo no 'MDT' desta quarta-feira", destacou a artista, que foi tatuada por Jotta Junior.

Reprodução/Instagram Jotta Junior e Simone Cipriano





Ao finalizar a sessão e dar mais detalhes do resultado, Simone não escondeu a emoção ao dizer que ficou feliz demais com o que viu, ressaltando ser uma honra poder realizar esse sonho. "Tive o privilégio de estar com ela e ao lado dela a vida toda. Agora, além de estar eternizada no meu coração e na minha memória, também está na minha pele. Agradeço ao Jotta pelo trabalho incrível", derreteu-se.

Reprodução/Instagram Simone, do Fat Family, tatua rosto de Deise Cipriano no antebraço direito





Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí. Com a saída de Celinho, que se mudou para os Estados Unidos, o conjunto, famoso por clássicos como "Jeito Sexy", "Eu Não Vou", "Fim de Tarde" e "Madrugada", acabou virando um trio. A atual formação conta com Simone, Katia e Suzete. As três, aliás, estão na bancada do "Canta Comigo", de Rodrigo Faro, na RecordTV. E, com o elogiado desempenho como juradas, já assinaram novo contrato para seguir na versão infantojuvenil do reality musical.