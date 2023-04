Reprodução/Internet Britto Jr.





Três dias após o término do "Big Brother Brasil", que sagrou a médica intensivista Amanda Meirelles como a grande campeã da temporada e a dona do cobiçado prêmio de R$ 2,8 milhões, deixando para trás as amigas desérticas e colegas de confinamento, Aline Wirley e Bruna Griphao, Britto Jr. apareceu na rede social de Elon Musk para repercutir o desfecho e tentar adivinhar o "futuro" da produção na grade de programação da Globo.

Logo de cara, a fim de estimular a interação, o jornalista e apresentador, que comandou sete edições de "A Fazenda", na RecordTV, perguntou: "O que acharam da final do "BBB 23?". A partir daí, foi um salve-se quem puder. Isso porque ele, que é hábil com as palavras e serve a esse momento em que as pessoas estão órfãs de um discurso sincero, não poupou ninguém, para a alegria dos repórteres.





Divulgação/RecordTV O comunicador deixou a Record em 2016 e foi o titular de 'A Fazenda' durante sete anos consecutivos





E, no melhor estilo metralhadora giratória, respondeu aos diversos comentários, deixando subentendido que a emissora dos Marinho só está pensando na "grana" que arrecada com o formato da produtora holandesa Endemol e que "fracasso total" e "desrespeito ao público" eram as "melhores definições" para o que eles levaram ao ar neste ano. "Daí pra baixo, mas não vejo os especialistas dizendo isso", acrescentou.

Porém, não parou por aí! Em meio ao diálogo, Britto levantou outras questões cruciais que podem ter amargado números negativos de audiência. Uma delas é a ausência de espectadores no estúdio, como acontecia até fevereiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19. Quanto a isso, afirmou que ver os instantes decisivos "sem plateia é sinal de que a coisa está feia por lá", complementando, logo em seguida, que "muita gente nem sabia" da atração.

Reprodução/Internet 'BBB 23' tem final menos assistida da história, segundo Kantar Ibope Media





Como um bom observador, tranquilizou aqueles que se isentaram de emitir opinião por não estarem acompanhando os episódios da "casa mais vigiada do Brasil": "Não estão perdendo nada. Essa teve pouca repercussão. Está na hora de acabar com esse tipo de programa. Não convence mais. Acabou!". Por fim, ao ler "pior de todas as fases do projeto global", revelou que "os críticos falaram isso, mas logo apagaram com medo de criticar".

O que acharam da final do BBB 23? — Britto Jr. (@brittojr) April 28, 2023





Só grana. — Britto Jr. (@brittojr) April 28, 2023





Melhor definição. — Britto Jr. (@brittojr) April 28, 2023





Final sem plateia é sinal de que a coisa está feia na Globo. — Britto Jr. (@brittojr) April 28, 2023





Sabendo por você que acabou. E também sei o nome de uma participante, pq ela é aqui da cidade onde resido. — Alexandre S. (@AlexSCorreaa) April 28, 2023





Os críticos falaram isso, mas logo apagaram com medo de criticar. — Britto Jr. (@brittojr) April 28, 2023