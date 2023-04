Ivan Zettel Adriana Birolli





Emitir um não a alguém ou a algo pode despertar tantas indagações e temores que se torna uma espécie de tabu para muita gente. No entanto, aonde pode nos levar o "sim" irrestrito? Esse dilema é o ponto de partida da comédia "Não!", protagonizada por Adriana Birolli, que faz turnê nacional e estreia no Rio de Janeiro em apresentação única no Teatro Claro Rio, em Copacabana, no dia 5 de maio, sexta-feira, às 21h.





A artista sobe ao palco para dar voz a uma personagem prestes a completar 36 anos, sem querer ir à comemoração do seu aniversário. Mesmo quase pronta para sair, passa a cogitar a possibilidade de não comparecer. O celular passa a receber mensagens o tempo todo, e, a partir daí, o monólogo vai se desenrolando e evidenciando a série de conflitos nas relações com os de casa, os colegas de profissão, o namoro e, principalmente, consigo própria. Com texto e direção de Diogo Camargos, a trama expõe humoristicamente ao público a jornada de uma mulher que vive em uma busca incessante pela liberdade de dizer não.

Ivan Zettel Adriana Birolli





"Temos dificuldade de falar não, mas vivemos dizendo-o para nós mesmos. Ele é uma faca de dois gumes. Sempre vem acompanhado de um sim. Toda vez que você profere um não aos outros, está dizendo sim para si, suas vontades, seus limites, sua saúde mental, e vice-versa. Se dissermos não, podemos desagradar alguém, que pode se afastar de nós, e muitos não suportariam esse 'abandono'. Então, é mais fácil nos sentirmos um lixo rodeados de pessoas do que incríveis sozinhos", evidenciou Birolli, que coleciona papéis de destaque na TV, no cinema e no teatro.

Ivan Zettel Adriana Birolli





A montagem também representa um momento especial para a estrela curitibana, que conta com a parceria dos irmãos Carlito Birolli, na direção musical e na trilha sonora original, e Letícia Birolli, no figurino, além do namorado, Ivan Zettel, na fotografia. "Pela primeira vez, resolvemos nos unir para realizar um trabalho juntos. É maravilhoso poder partilhar esse projeto em família, cada um fazendo a sua arte com maturidade e criando essa peça com questões tão fundamentais e relevantes para todos", finalizou.