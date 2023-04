Intercâmbio que não deu certo

Tal intervenção de Boninho já estava planejada desde o começo do reality, mas acabou dando errado. Dania Mendez, participante de "La Casa de Los Famosos" deveria passar cinco dias no "BBB 23" e indicar se o comprador do Poder Coringa (Ricardo) teria peso dois no voto ou ficaria sem votar naquela semana. A mexicana, no entanto, passou apenas dois dias na casa, pois foi assediada por MC Guimê e Cara de Sapato, expulsos do reality. Ela ainda teve que tomar a decisão sobre o poder, mas apenas deixou um vídeo gravado e foi embora.