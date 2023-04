Reprodução/TV Globo Amanda é a campeã

Amanda Meirelles foi consagrada a grande vencedora do “BBB 23” nesta terça-feira (25). A sister conquistou a preferência do público, com 68,9% dos votos, e venceu a grande final contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

Na votação, a cantora e ex-Rouge ficou em segundo lugar, com 16,96% dos votos, e Bruna se contentou com o terceiro lugar, com apenas 14,14% dos votos.

















Tadeu Schmidt começou o discurso destacando motivos para cada finalista ser campeã. Em seguida direcionou a fala para Bruna Griphao e anunciou o terceiro lugar da sister.



Para concluir, o apresentador focou o discurso nas qualidades que fizeram Amanda conquistar o prêmio. Tadeu falou da capacidade da médica de conquistar votos do sofá e da conexão que ela formou com a torcida.

"Você estendeu a mão para uma pessoa, e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda", declarou Tadeu.

🏆 Amanda é a campeã do #BBB23 com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96 % e Bruna Griphao em terceiro com 14,14% dos votos. #RedeBBB #FinalBBB23 pic.twitter.com/sYp8P5g01d — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023









RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE AMANDA

Amanda Meirelles entrou no “BBB 23” junto com Cara de Sapato, a dupla rapidamente se tornou uma queridinha do público e foi uma das primeiras a ter uma torcida forte fora dos muros de Curicica.

Mesmo após o fim da dinâmica de duplas, Amanda e Sapato foram inseparáveis, juntos conquistaram lideranças, formaram alianças com o quarto Deserto e um era a maior prioridade do outro até a expulsão do lutador.

Após a saída de Sapato, a sister ficou perdida e se agarrou com Aline Wirley, que se tornou uma nova prioridade para Amanda. A médica passou a dividir mais os holofotes nos jogos da discórdia após a repescagem de Fred Nicácio e Larissa Santos.

O médico fez de Amanda um alvo constante, dando destaque para a sister durante as dinâmicas e a professora orientou as colegas do quarto Deserto a serem mais ativas, o que deixou a vencedora mais ligada no jogo.

Com uma combinação de torcida muito fiel, informações externas e um jogo interno bem costurado, Amanda construiu um caminho sólido para a vitória do “BBB 23”, se tornando a grande campeã.









