Apesar de ter se mudado para Washington, nos Estados Unidos, a fim de se dedicar ao estudo de técnicas de roteiro, Otávio Martins, que pode ser visto no elenco da novela "Poliana Moça", do SBT, como o vilão Roger Pessoa, segue por dentro das últimas notícias do Brasil. Entretanto, uma das ocorrências que mais intrigaram o artista foi a do entregador que foi alvo de ataques racistas em Taquaritinga, no interior de São Paulo.

O motoboy de 29 anos foi hostilizado nas redes sociais por jovens momentos depois de levar batatas fritas a elas na noite de sábado (22), tudo porque havia ocorrido um desentendimento com relação ao valor do troco correspondente à comida. Na publicação, as duas garotas, que são menores de idade, utilizam termos como "preto, macaco e fedido" para xingá-lo enquanto outras pessoas riem do diálogo ao fundo.





Sem esconder a indignação, o ator compartilhou o vídeo e destacou sua revolta com tal discriminação. "Essas meninas cometeram crime. Elas e os pais precisam pagar por isso. Adolescente sabe muito bem o que está falando. Não são inocentes, precisam de punição". O fato, que motivou protestos de motociclistas no fim de semana, é investigado pela Polícia Civil e foi registrado como preconceito de raça ou de cor.

Racismo tem pai e mãe. Essas meninas cometeram CRIME. Elas e os pais precisam pagar por isso. Adolescente sabe MUITO BEM o que está falando. Não são inocentes, precisam de PUNIÇÃO. https://t.co/vUDcH3bsAG — OtavioMartins (@ootaviomartins) April 24, 2023