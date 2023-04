Rio Shore

As gravações da terceira temporada de "Rio Shore" já foram finalizadas. Alguns detalhes já foram divulgados, como a saída de Natállia Formaggeri, a Natralha. Apesar da perda, Matheus Novinho, Cristal Félix, Gui Evaristo, Ju Mississipi e Rick permanecem no elenco, como adiantou o colunista do iG Gente, Kadu Brandão. O programa deve ir ao ar no fim do primeiro semestre.