Divulgação Boninho na TV Globo





Com um top 10 morno e oscilando no quesito entretenimento, o "BBB 23" terá mais uma novidade. Nesta segunda-feira (3), a Globo anunciou mais uma mudança para fazer a competição decolar na reta final.





A grande decisão do "Big Brother Brasil 23" está prevista para o dia 25 de abril, mas antes o reality terá um "modo acelerado". Na próxima semana, o programa terá três eliminações e três provas do líder.

Com isso, os participantes podem aumentar o prêmio final, que atualmente está em R$ 2.170.000. Com a nova dinâmica, a última festa do líder acontecerá nesta quarta-feira (5).

Antes disso, uma participante deixará o "BBB 23". Amanda Meirelles, Larissa, Domitila Barros e Marvvila disputam o voto para ficar, batizado por Boninho de "voto reverso".