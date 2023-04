Reprodução/Instagram Leandro Hassum e Bruna Griphao





Leandro Hassum está lendo de tudo em sua conta oficial do Twitter por causa do convite que fez à Bruna Griphao, que ficou em terceiro lugar no "Big Brother Brasil 23", para interpretar sua filha em um próximo trabalho no cinema. É que, de acordo com o protagonista da série "Família Paraíso", da Globo, os dois seguem a mesma linha na hora de serem engraçados.

No entanto, a abordagem do comediante não teria problema algum se a tal "maneira de brincar" não tivesse reacendido o debate sobre racismo no programa de confinamento. Isso porque, em fevereiro, a ex-"Malhação" foi alvo de uma notícia-crime por supostamente ter usado a expressão "urubu de luto" para se referir ao ex-brother Fred Nicácio.





Ao se deparar com uma enxurrada de comentários (inúmeros negativos, bom citar), Hassum deletou a publicação e, logo na sequência, escreveu outra, alegando que o seu "erro" foi ter voltado a postar no microblog, que, para ele, "infelizmente virou propagador de ódio". Por fim, falou que não vai se justificar, pois não "compactua com as acusações" e seguirá seu caminho "de ser uma boa pessoa".

Acharam o cabelo no ovo?Estam felizes?Pa-ra-bens! Próximoooo! Segue o baile. Erro meu ,ter voltado a postar nessa rede que infelizmente virou propagadora de ódio. Pena🤷‍♂️Não justificarei pois não compactuo das acusações. Sigo meu caminho de ser uma boa pessoa. — Leandro Hassum (@LeandroHassum) April 27, 2023