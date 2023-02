Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao está sendo acusada de racismo pelo público do BBB 23 . A atriz se referiu a Fred Nicácio como 'urubu de luto' e os internautas repercutiram a fala.





"Talvez o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria para gente o que abria pra ele. De qualquer forma, eu achei que foi independente, quem sou eu pra julgar. A gente trouxe o termo 'urubu de luto', porque rola isso muito na vida. Tudo que acontece é sobre ele", disse a atriz para Sarah Aline.

A sister seguiu explicando a situação. "Na prova do líder, parabéns Black, parabéns Aline. O Tadeu saiu e foi 'caraca, eu fiz 13 horas'. Não é sobre você, é sobre o Black e a Aline. Coisas que são chatas, eu trouxe isso para o Fred no quarto, é a história dele, às vezes, é uma coisa que ele tem, é sobre ele", completou.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que o termo usado por Bruna é racista.

Meu deus jente tão fazendo fritada de Nicácio Bruna Bruna cuidado isso que você falou do Nicácio soa como racismo pic.twitter.com/fWIp5fRk8G — Julia karoliny (@Karolin05449674) February 25, 2023





Urubu de luto. Que decepção Bruna! Eu era 100% Fred. Agora sou 500%. Quanta dor o Fred passou para se tornar um médico? Se dentro de um reality acontece isso! Que triste e nojento é o racismo. — Andrea 🤴🏾 (@Andreapalpites) February 25, 2023









Se chamar o @NicacioFred de “urubu” não é racismo, eu não sei mais o que é!

Essa Bruna Racistinha já deu pra mim! #bbb — FAMINTA (@iglesbiteriana) February 25, 2023













