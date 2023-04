Reprodução/Instagram - 26.04.2023 Bruna Griphao se reencontrou com pai, Kakau Barra após 'BBB 23'





Bruna Griphao se reencontrou com o pai, Kakau Barra, após garantir o terceiro lugar do "BBB 23", na noite desta terça-feira (25). A atriz recebeu 14,14% dos votos em uma disputa com Aline Wirley, que ocupou o segundo lugar com 16,96% dos votos, e Amanda Meirelles, que venceu a edição com 68,9% de aprovação.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da finalista, Bruna aparece deixando os estúdios da Globo em um carrinho quando Kakau a encontra. A atriz pula do veículo e fica emocionada ao abraçar o pai.

"O reencontro aconteceu. Bruna e Kakau", escreveu a equipe nas redes sociais. Durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (26), o pai de Griphao contou o que disse para a filha na ocasião.

"Ela perguntou se tinha decepcionado, era a maior preocupação dela. Falei que tenho muito orgulho dela. Ela é uma menina solar, muito nova, está aprendendo, quem não teve 24 anos, né? É uma menina maravilhosa, talentosa, amiga, competente no que faz e alegre. O que falei com ela é que amo muito e estava morrendo de saudades", disse.

Confira abaixo o momento do reencontro:

O reencontro aconteceu! ❤️

Bruna e Kakau! 🥰 pic.twitter.com/pijeOG2zWm — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 26, 2023





