Reprodução/Instagram Maria Rita e Jojo Todynho





Jojo Todynho nunca escondeu o carinho e a admiração que sente por Maria Rita e sua obra. Basta dar um Google para assistir a um vídeo em que a campeã da décima segunda edição de "A Fazenda", da RecordTV, passeia entre os sucessos da discografia da estrela da MPB em uma banheira e a outro em que faz uma resenha do álbum "Amor e Música", de 2018. Neste último, em especial, pronuncia frases como: "Ela arrasa. Filha de Elis Regina, né, amor?" e "eu sou suspeita de falar, porque sou fã".





Só que, agora, a dona dos clássicos "Encontros e Despedidas", que embalou os capítulos de "Senhora do Destino", em 2004, "Tá Perdoado", incluída na trilha sonora de "Duas Caras", no ar em 2007, e "Caminho das Águas", tema de abertura da minissérie global "Amazônia – de Galvez a Chico Mendes", criada por Gloria Perez e exibida também em 2007, resolveu exercer a reciprocidade e responder à altura.





Ao compartilhar os stories da ex-parceira de Alex Escobar, no comando do "Central da Copa", dançando ao som de "Casa de Noca", dentro do carro, a intérprete e compositora não se segurou. "E o que eu amo essa mulher?", derreteu-se, marcando o perfil de Jojo. Na sequência, pediu para alguém transmitir este recado: "Avisem que eu a amo". Não faltaram respostas como: "Sou igualzinha a Jordana dirigindo", "já queremos um feat" e "adoro vocês duas".

E O QUE EU AMO ESSA MULHER??? @jojotodynhoofc avisem pra ela que eu amo ela!!!



💖💖💖 pic.twitter.com/NhUCN8D4Ha — Maria Rita (@MariaRita) April 26, 2023