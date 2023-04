Reprodução/Instagram Felipe Prior





A quantia final do "Big Brother Brasil 23" será de R$ 2,88 milhões. Após adoção de dinâmica inédita, que obrigou participantes a darem palpites sobre eliminações, o reality show alcançou valor recorde na noite deste domingo (23), após a eliminação da professora de educação física Larissa Santos, com 49,98% dos votos.

Ao saber do montante, Felipe Prior, considerado um dos grandes nomes da edição de número 20 do programa de realidade da Globo, não escondeu ter ficado surpreso com o total acumulado. "É sério isso? Quase 3 milhões, 'se é loko'. A única coisa que ganhei foi desodorante da Above que estou usando até hoje", entregou o ex-brother, aos risos.





Não demorou muito para os usuários do Twitter começarem a interagir na publicação. Ao ler: "Fora três carros e milhões de prêmios que a Amanda vai embolsar", o arquiteto e empresário paulistano não se segurou e fez uma solicitação ao Boninho: "Ô Bones, me coloca de novo no 'BBB'". Depois, ao dar de cara com uma mensagem que dizia: "Quem mandou ser porr* louca? Tinha que ficar de boa no mundo da Disney", ele respondeu: "Pô, mas aí não seria eu (risos)".

