O ex-"BBB" Felipe Prior assumiu o relacionamento com Jéssica Castro em publicação nas redes sociais, neste domingo (5). O namoro é o primeiro da vida do arquiteto de 30 anos, que comentou o fato na declaração para a profissional do mercado financeiro.

"Depois de 30 anos observando o namoro do outros. A casa caiu, tá na hora de botar em prática. O último dos românticos", escreveu na legenda de um vídeo compartilhado no Instagram, em que aparece levando flores à namorada.





Jéssica também fez uma publicação para assumir o namoro no próprio perfil da rede social, onde acumula mais de 100 mil seguidores. "Desde o primeiro dia que te conheci já sabia que seria diferente. Meu parceiro de esporte [risos] (às vezes), amigo, confidente, encorajador e agora namorado", pontuou.

As declarações renderam elogios de outros ex-participantes do "Big Brother Brasil". "Lindos. Deus abençoe, amigo. Seja feliz, você merece muito", escreveu a cantora Gabi Martins. "Deus abençoe essa união. Felicidades para vocês", comentou o influenciador Gui Napolitano.

