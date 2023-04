Reprodução/Instagram JonJon





A notícia de que o atual governo decidiu retomar os requisitos para obtenção de vistos de entrada em terras tupiniquins para viajantes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá, suspendendo a decisão unilateral tomada por Jair Bolsonaro em junho de 2019, está rendendo postagens e debates acalorados nas redes sociais.

Um dos famosos que fizeram questão de opinar sobre a polêmica foi o cantor Jonathan Costa, o agora DJ JonJon, filho de Rômulo Costa, dono da Furacão 2000, e de Verônica Costa, vereadora e a "mãe loira do funk". Ao ler que a embaixada dos EUA no Brasil, liderada por Elizabeth Bagley, é a favor de que o país não leve a medida adiante, ele não se segurou.





"Isso é fácil, a gente desiste se vocês também desistirem e pararem de nos esculachar todas as vezes que vamos lá para férias ou estudar. Gil do Vigor que o diga, foi o último caso do esculacho que vocês fazem com a gente nessa imigração", discursou, citando o ex-participante do "Big Brother Brasil 21", da Globo.

No mês retrasado, o pernambucano, que é doutorando em economia e comanda um quadro no "Mais Você", de Ana Maria Braga, levou um susto ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson. O ex-brother foi parado e levado direto para a conhecida "salinha", onde ficam os passageiros suspeitos pelos agentes. Gil contou que precisou responder a algumas perguntas dos policiais, que estranharam as suas vindas frequentes para cá.

Isso é facil, a gente desiste se voces tambem desistirem do nosso visto e paparem de nos esculachar todas as vezes que vamos ai para ferias ou estudar… @GilDoVigor que o diga, foi o ultimo caso do esculacho que vocês fazem com a gente nessa imigração. — Jonathan Costa (@jonjon) April 17, 2023