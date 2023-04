Reprodução/Instagram Maíra Cardi





O nome de Maíra Cardi parece estar sempre envolvido em polêmicas. Ela, que assumiu no mês passado o namoro com o também influenciador Thiago Nigro, mais conhecido como "O Primo Rico", após se separar definitivamente de Arthur Aguiar, vem enfrentando uma enxurrada de comentários (muitos negativos, bom citar) por causa de um vídeo publicado no Instagram de Thiago "Candonga" Camponez, líder da Igreja Presbiteriana Cavinato, em Limeira, no interior de São Paulo.

Nele, o religioso aparece oferecendo um "sonho de valsa" para a ex-participante da nona edição do "Big Brother Brasil", famosa por divulgar hábitos saudáveis como analista comportamental, coach de emagrecimento natural e musa fitness. Como quem quisesse expressar que estava se sentindo ofendida, a ex-sister o repreendeu aos risos: "Ah, cria vergonha na sua cara. O que é isso? Eu vou te dar uma 'Playboy' para ver o que você vai achar, pastor". Camponez, no entanto, levou as falas dela na esportiva e retrucou com um "essa foi boa".





Porém, nem todos tiveram o mesmo entendimento. Tanto que não economizaram nas críticas. A primeira se escandalizou: "Misericórdia! Ele achou graça quando ouviu que ganharia uma revista!". Outra acrescentou: "Muito deselegante essa mulher". Já a terceira enfatizou o teor do conteúdo para os demais usuários: "Maíra fez uma comparação, disse que o chocolate para ela é tão 'ilícito' quanto uma 'Playboy' para um cristão. Só que na brincadeira. Parem de chatice".

Depois, ao ler uma mensagem que questionava se manteria o comportamento "risonho" caso essa espontaneidade toda tivesse partido de um "simples membro", o pregador não se fez de desentendido e rebateu na hora: "Não tenho simples membros, tenho amigos e amigas, seja a Maíra ou qualquer outra pessoa que frequenta a comunidade em que sou responsável". Por fim, mas não menos importante, até o fechamento deste texto, a digital influencer não havia se pronunciado sobre o imbróglio gospel.