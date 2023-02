Reprodução / internet Felipe Prior

Felipe Prior se tornou mais um ex-BBB a integrar as plataformas de conteúdo adulto. Nesta quinta-feira (02), o arquiteto anunciou através das redes sociais que começou a produzir fotos para o Only Fans.

Prior apareceu nos stories do Instagram com o link para o novo perfil na plataforma. Após isso, ele comentou a nova empreitada. “Meu pé vai dar mais dinheiro que o do Hadballa”, provocou, aos risos, o colega de “BBB 21” que também possui conta no site.





“Sou muito da zoeira”, afirmou o arquiteto, sorrindo, para justificar o motivo de ter iniciado a vender conteúdo sensual e voltou a provocar Hadson: “Já teve o primeiro inscrito. Aí Hadballa, vou ganhar mais dinheiro com o pé do que você com essa barriga murcha”.

Além de Prior e Hadson, Lucas Gallina, Wagner Santiago, Angélica Morango e Clara Aguillar também representam o “Big Brother” como ex-participantes que produzem conteúdo adulto para o Only Fans.

