Reprodução/Instagram Mara Maravilha





Semana de festa para Mara Maravilha. Após reunir poucos e bons no último domingo (5), no Buffet Planeta Kids, em Alphaville, para cantar parabéns ao seu filho, o fofo Miguel Benjamim, de apenas quatro anos, a cantora e apresentadora, que completou 55 nesta segunda-feira (6), armou outra celebração.

Desta vez, no Nativas Grill, em São Paulo. O petit comité desta quarta (8) também teve o Dia Internacional da Mulher como pano de fundo. "Mulheres, nós merecemos o mundo. Não há nada que não possamos fazer. E juntas buscaremos um mundo mais igualitário", escreveu a artista, que está à frente do mesacast "PodMara", no Instagram.





















Com uma visão acurada para os negócios, Mara não escondeu a intenção de empreender na área gastronômica. Ao lado do noivo, o ator e produtor Gabriel Torres, ela assinou contrato com Ricardo Wille, gestor da unidade do Butantã da churrascaria. Ao postar imagens na rede social, garantiu que "esse é só o começo do investimento neste segmento" e ressaltou que, até o "primeiro semestre deste ano, outras novidades serão anunciadas".