Henrique Camargo está sorrindo à toa! Um dos motivos é que, em breve, será visto nas telonas como o Leo de "Uma Fada Veio Me Visitar", comédia romântica adolescente com Xuxa Meneghel, baseada na obra de Thalita Rebouças. O outro é o seu retorno ao vídeo em "Reis — A Rejeição". Na superprodução da emissora da Barra Funda, o ator de 17 anos dá vida a um personagem misterioso que é filho da narradora, interpretada por Ingrid Conte.

Procurado por esta coluna do iG Gente para repercutir "o antes e o depois" do lançamento da sexta temporada, que aconteceu na noite de segunda (17), ele foi taxativo: "Estávamos com a perspectiva lá em cima, mas confesso que superou as nossas expectativas: a fotografia, os figurinos e os cenários estão impecáveis. Fico sem palavras para descrever o trabalho e a dedicação dos envolvidos, desde os atores até o pessoal da caracterização. Acredito que todos se mostram alegres com o resultado".





Na sequência, o rapaz explicou que a ideia de o elenco se reunir para assistir ao primeiro episódio junto surgiu durante a coletiva de imprensa, no último dia 10, no Rio de Janeiro. "Aí a produção correu atrás para preparar tudo com muito carinho e atenção. Para mim, estar ali do lado de atores que admiro é uma honra", completou o artista, que ainda fez questão de afirmar viver "um momento feliz na minha carreira".

Vale lembrar que Henrique começou no então canal 7 de São Paulo aos dez anos, num papel de destaque em "Amor sem Igual", e depois representou o vilão Ismael na etapa Abraão, de "Gênesis".