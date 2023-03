Reprodução/Instagram Eliezer Neto





Parece que Eliezer Neto ainda não aprendeu a lidar com o julgamento on-line, nem "pegou as manhas" com Viih Tube, que já recorreu ao Twitter para desabafar sobre a ação dos haters e o cancelamento que sofreu por conta de seu comportamento no "Big Brother Brasil 21", da Globo. Na época, a youtuber e influenciadora digital se mostrou "calejada" e destacou que nada a abalava mais, visto que todo mundo, em certo momento, será perseguido por algo.

O motivo da chateação e do "cansaço" do designer e empresário carioca, que também fez parte do reality show da Globo, mas, na edição do ano passado, é o fato de tentarem invalidar a sua relação com Viih Tube. "Sei que vão dizer 'ignora', 'não leia', mas não estou falando de um comentário ou outro de vez em quando, mas de meses. E incomoda saber o tanto que torcem contra", começou desabafando no microblog.





Depois, em meio às interações, lembrou que é desse jeito desde o começo, de forma ininterrupta. "É desgastante, cansativo, e não venham com essa de 'quem mandou ser figura pública, agora aguenta' que não é assim que funciona. Por trás do celular, tem vida, sentimento. Quando começamos a namorar, nos deram três meses, quando descobrimos a gravidez, desejos e premonições de que a largaria antes mesmo de a Lua nascer; agora, casados, esses bolões continuam acontecendo", indignou-se, mencionando que souberam até de "site com apostas [em dinheiro] e palpites do que aconteceria conosco".

Por fim, acrescentou: "Poucas pessoas olharam para a gente e cogitaram a possibilidade de ser real e isso machuca. Sei que é mais sobre quem joga o hate, mas sou um ser humano e é inegável o quanto me deixa mal. O que tiro de bom é que tudo isso juntou muito eu e Viih, nos fortaleceu". Entre os comentários, não faltaram palavras de apoio e carinho, como "absurdo", "povo sem noção" e "fique bem, papito", numa clara referência à Lua, que está prevista para nascer no mês de maio.

