Divulgação Viih Tube





Durante a sua participação no podcast da rede de farmácias "Pague Menos", a sorocabana Vitória Di Felice Moraes, de 22 anos, mais conhecida como Viih Tube, teve a coragem de compartilhar um episódio difícil de sua vida. Aos dezesseis anos, foi molestada por alguém com quem estava começando uma relação. A influenciadora contou que repetiu diversas vezes o "não", porém sem sucesso.

Por muito tempo, a artista, que espera ansiosamente pelo nascimento de sua filha, Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer Neto, influenciador e ex-participante da casa mais vigiada do Brasil, se culpou pelo ocorrido. Foi difícil dividir a situação com a sua mãe, e, quando finalmente o fez, a matriarca queria buscar os meios legais de acusá-lo, mas ela não se sentia pronta para reviver o trauma.





Durante esse período, a terapia foi fundamental para ajudá-la a entender o que aconteceu e a lidar com as consequências emocionais, principalmente porque, na época, trabalhava com a pessoa. "Eu reforço no meu livro que sim, é preciso denunciar. Naquele momento, não tive essa força e, quando quis ter, achava que estava tarde. E não tem tarde. Nunca vai ser tarde. Você pode agir na hora em que quiser", ressaltou.