Reprodução/Instagram Eliezer Neto, Fred Desimpedidos e Juliette Freire





Apesar de não ter feito parte da mesma edição que sagrou a advogada e maquiadora Juliette Freire campeã do "Big Brother Brasil", Eliezer Neto não escondeu o desconforto e o incômodo com os participantes da atual temporada do reality show da Globo, que tentam menosprezar a trajetória da artista paraibana no programa ou acusá-la de vitimismo.

Nesta quarta (8), por exemplo, a ex-sister foi citada novamente e, mais uma vez, de forma pejorativa. Tudo ocorreu durante a prova de resistência no "quarto branco" (sim, o temido cômodo voltou a dar às caras na atração). Ao trocar farpas com Domitila Barros, Fred Desimpedidos declarou que a miss adora se fazer de coitada. "Está se achando a Juliettona do negócio", disparou o youtuber e ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa.





Mais do que depressa, o designer e empresário de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que está vivendo um relacionamento sério com a também ex-BBB Viih Tube, publicou no Twitter: "Chato esse negócio de toda hora ficarem tentando ofender o outro usando a Juliette, e o pior, diminuindo a vitória dela. Não existe isso de 'ganhou só porque' ou 'ficou só porque', ganhou, ganhou! Aceitem e superem".

Com a interação dos seguidores, a primeira usuária se manifestou e afirmou que não houve desmerecimento, e sim uma lembrança do seu sofrimento, frisando que não cabe à Domi se colocar no mesmo lugar, porque não está passando pela mesma situação. Outra acrescentou: "Ué, e por que não se posicionou sobre os dizeres machistas que rolaram na casa?". Já a terceira cravou: "A 'pobi' não tem um dia de paz no 'BBB'. Já se passaram dois anos, afe".

Chato esse negócio de toda hora ficarem tentando ofender o outro usando a Juliette e o pior diminuindo a vitória dela. Não existe isso de ganhou só pq… ficou só pq… Ganhou, ganhou! Aceitem e superem. — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) March 8, 2023