Reprodução/Instagram Eliezer Neto e Gabriel Tavares

O famoso "telhado de vidro" que todos têm foi o que estimulou o também ex-participante do "Big Brother Brasil" Eliezer Neto a ir às redes sociais para pedir o fim dos ataques gratuitos ao modelo Gabriel Tavares, que disse adeus ao prêmio de mais de R$1,5 milhão do reality show da Globo na noite de terça-feira (31).



"Estou vendo uma onda de publicações metralhando o Gabriel. Gente, acabou! Foi eliminado e saiu, parem de jogar hate no moleque e o deixem seguir o caminho dele e aprender com os próprios erros. Não tornem isso mais difícil", pediu o designer e empresário carioca por meio de uma publicação no Twitter.

Vale destacar que, na terça, antes de Tadeu Schmidt fazer o discurso e anunciar o resultado, Eli já tinha se manifestado a respeito do paredão. "Na minha opinião, não tem essa de 'vamos deixar o Gabriel para ninguém lá dentro entender nada e [com isso] esquentar o jogo'. Se ficar, vai ganhar uma força aqui fora enorme e assumir o protagonismo dessa edição", apontou o namorado de Viih Tube.



O ex-ficante de Anitta , que disputava a permanência na competição com Domitila Barros (46,09%) e Cezar Black (0,61%), foi limado com 53,3% dos votos do público. Ao receber a notícia, chorou, foi cumprimentado pelos colegas e se despediu dos aliados. Ao todo foram computados 100.089.771 votos no "Gshow".



To vendo uma onda de publicações metralhando o Gabriel. Gente acabou! Ele já foi eliminado e saiu do jogo, parem de jogar hate no mlk e deixa ele seguir o caminho dele e aprender com os erros dele. Não tornem isso mais difícil — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) February 1, 2023

Na minha opinião não tem essa de “vamos deixar o Gabriel para ninguém lá dentro entender nada e esquentar o jogo” SE ele fica hoje, ele vai ganhar uma força aqui fora enorme e vai assumir o protagonismo dessa edição. — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) January 31, 2023