Reprodução/Instagram Xuxa Meneghel, Fabio Porchat e Mara Maravilha





Prestes a completar 60 anos no próximo dia 27, Xuxa Meneghel gravou o "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, que foi ao ar na noite desta terça, 21. Mas, entre os muitos relatos que trouxe a público — como o dia em que desmaiou em viagem de mochilão pela Europa com Sasha e a saída de um show em um camburão, ao lado de Marlene Mattos —, um, em especial, chamou atenção do apresentador e de sua plateia e reacendeu a polêmica com outra ex-estrela de atrações infantis dos anos 80: Mara Maravilha.

Ao relembrar um episódio e detalhar o sufoco que passou ao lado de Junno, seu namorado, por causa de um chocolatinho vegano, o nome da ex-comandante do "Show Maravilha" acabou entrando na roda. Para quem não assistiu, os dois estavam voltando para casa de carro, depois de gravar até tarde da noite, quando o ator e cantor precisou abrir a porta para cuspir e a polícia carioca achou que era algo suspeito. Aí não deu outra: rolou um climão, e até umas armas apareceram! Foi aí que Porchat virou e disse: "O agente era um fã de Mara Maravilha".





Xuxa então sorriu e acrescentou: "Matou a charada, matou". Logo na sequência, não se segurou ao dar de cara com Porchat fazendo uma pose como se estivesse empunhando um fuzil e cantando os versos de um dos maiores clássicos da carreira da morena: o hit "Curumim Iê Iê", do guitarrista, compositor e produtor musical Robertinho de Recife, que fez sucesso na época em que era integrante do grupo Yahoo, aquele do hit "Mordida de Amor". Quem se lembra?

Reprodução/Internet Capa do disco mais famoso de Mara Maravilha





Pois bem! Procurada pelo iG Gente para dar o seu parecer do ocorrido, e com a insistência deste colunista que vos escreve, Mara limitou-se a declarar: "Se fosse eu falando ("matou a charada, matou"), imagine o mimimi! Mas, como sei que eu e o Porchat temos um amor a lá mexicano, e ele é um curumim iê iê , tudo maravilha!".