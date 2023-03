Reprodução/Instagram Viih Tube faz ensaio com Eliezer antes de dar à luz Lua

"O banho em família veio aí", brincou Viih Tube na legenda que abre um carrossel postado por ela neste domingo (26) no feed do Instagram, ao lado do marido, Eliezer. O casal está na reta final da espera pela primeira filha, Lua. Os internautas reagiram com muitos elogios à dupla. "Lindos!", elogiou uma seguidora. "A Lua mudou a Viih mesmo! Tomou até banho! (risos)", brincou outra, recordando da falta de banho quando estava confinada no BBB 21.