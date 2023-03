Reprodução/Instagram Fernanda Campos e Rafael Portugal





Trechos da entrevista de Fernanda Campos (que largou o curso de Direito para se dedicar à internet, "sem arrependimentos", como fez questão de frisar), concedida ao podcast "TC Investimento", viralizaram na web. Um dos famosos que repercutiram as falas da mineira foi o humorista Rafael Portugal, que era do "CAT BBB" e hoje integra o elenco fixo do "Caldeirão com Huck", ambos da Globo.

Para quem não viu a postagem e não está por dentro do imbróglio, Fê fez uma comparação entre a criança nascida em berço de ouro e a que não tem tantos recursos. Segundo ela, com o tempo, a rica percebe que nada é impossível, diferentemente da que foi gerada na escassez. Explicou que isso tem a ver com o conceito que os pais transmitem aos pequenos, uma vez que os responsáveis os levam às compras porque, às vezes, não têm como deixá-los em sua residência.







Nesse aspecto, exemplificou que, se o herdeiro quer dois objetos, os progenitores o orientam a escolher entre um e outro. "Erradíssimo, porque, quando a pessoa cresce, vira e fala: 'Ou eu vou fazer uma viagem, ou eu vou comprar um carro ou uma casa'", expôs. Em seguida, ressaltou que, com a mentalidade certa, pode-se tudo e asseverou que isso surge nos primeiros anos, dos quais vêm o valor e as decisões.

Ao ver a publicação, Sheila Mello foi uma das primeiras a interagir. "Minha mãe já mandava comer arroz, feijão e farinha para não pedir nada na rua. 'Cê é loko'", manifestou-se a loira do Tchan! O funkeiro MC Hariel foi além e escreveu que quem se acostumou em ambiente luxuoso "nem poderia virar coach. Só groselha". Já o comediante Nando Viana levou os internautas à reflexão ao indagar se Fernanda Campos já parou para pensar que o genitor fez tal proposta em optar por um dos itens porque ele não tinha como conceder os dois. "Cada uma que aparece", opinou.

Procurada, Fernanda falou com exclusividade à coluna e tratou de botar os pingos nos is. De início, revelou que a parte foi tirada de contexto. "Não é dar tudo, e sim o poder de substituir essa frase. Não foi colocado no conteúdo que viralizou e, por isso, foi mal interpretado", disse. Por fim, afirmou que não veio de uma família abastada e, por esse motivo, não concluiu a faculdade e começou a estudar os motivos pelos quais uns são bem-sucedidos e outros não.