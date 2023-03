Reprodução/Instagram Deolane Bezerra e José Loreto





A saia justa envolvendo o ator José Loreto e a influenciadora digital Rafa Kalimann no "Domingão com Huck", da Globo, continua repercutindo nas redes sociais. Para quem não viu, o protagonista da novela "Vai na Fé", que era um dos integrantes do júri artístico, disse ter ficado "desconcertado" com a apresentação da ex-namorada. Loreto e Kalimann ficaram juntos por seis meses e terminaram a relação em janeiro deste ano.

"É desconcertante porque vêm várias memórias. A gente estava aqui quando se conheceu, e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo. Tem coisas que levo até hoje. E é muito bom podermos nos amar não estando juntos", destacou o bonitão para a surpresa de todos, inclusive da própria ex-participante da vigésima edição do "Big Brother Brasil", que permaneceu estática e sequer esboçou reação.









O José Loreto é jurado artístico do #DançadosFamosos e ficou desconcertado com a presença da Rafa Kalimann.😬 #DançadosFamosos #Domingão pic.twitter.com/n5iL8i68Br — Domingão com Huck (@domingao) March 26, 2023

Deolane Bezerra, que esteve na décima quarta temporada de "A Fazenda", da RecordTV, foi uma das famosas que usaram o perfil no Twitter para dar a sua opinião sobre o clima tenso no dominical comandado por Luciano Huck. "Queria ter a maturidade de José Loreto. Se amar mesmo não estando junto. Aqui só fica o ódio, depois passa", escreveu a advogada e viúva do funkeiro MC Kevin, para o deleite dos seguidores.

Queria ter a maturidade do José Loreto, se amar mesmo não estando juntos, aqui só fica o ódio 😩 depois passa 😂 — Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) March 27, 2023