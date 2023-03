Reprodução/Globo - 27.03.2023 Rafa Kalimann e José Loreto participaram do 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck'

O ator José Loreto surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (27) ao voltar a seguir a ex-namorada Rafa Kalimann nas redes sociais após um encontro tenso no “Dança dos Famosos”. Vale lembrar que Loreto havia dado unfollow na influenciadora após ela ter sido vista aos beijos com um novo affair durante um passeio no Rio de Janeiro.

Neste domingo (26), Loreto participou como membro do júri artístico no programa de Luciano Huck e comentou sobre a apresentação do grupo de Rafa. O ator revelou que a presença da ex no show trouxe de volta muitas memórias. "É desconcertante ver a Rafa aqui. A gente estava aqui quando a gente se conheceu", disse, deixando a influenciadora sem graça.





Desde o término do relacionamento entre José Loreto e Rafa Kalimann em janeiro deste ano, o ator tem demonstrado desconforto em relação às publicações da ex na internet.

No final do mesmo mês, Loreto compartilhou um texto enigmático sobre a presença do amor na vida e gerou dúvidas se a mensagem era uma indireta para a influenciadora. Até que internautas descobriram que ele havia marcado discretamente Kalimann na publicação.

